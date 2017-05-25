غضب يجتاح الصحف السعودية بسبب المواقف القطرية

انعكس الغضب في #السعودية على تصريح #أمير_قطر على الصفحات الأولى في #الصحف السعودية الدولية والمحلية.

ورغم النفي القطري والتشديد على أنه اختراق إلكتروني، إلا أن الصحافة السعودية بقيت على موقفها الرافض للتصريحات.

الشرق الأوسط: حجب مواقع إعلامية قطرية

صحيفة الحياة: تصريحات صادمة لأمير قطر

صحيفة الوطن: فإمَّا أنْ تكونَ أخي بحقٍ

فأَعرِفَ منكَ غَثِّي من سَميني

وإلّا فاطّرحني واتخذني

عَدُواً أَتَّقيكَ وتَتَّقيني

وكما يبدو أن موضوع التصريحات استحوذ على اهتمام أغلب الصحف السعودية التي أفردت لها صفحاتها الأولى.

صحيفة عكاظ: قطر إلى أين؟

صحيفة المدينة: الدوحة.. ردة فعل مفاجئة

صحيفة الرياض: سياسيون: تصريحات أمير قطر لا تخدم الأهداف العربية

صحيفة الجزيرة: التحالف الإسرائيلي الإيراني القطري إلى أين؟

ولم يغب عن المشهد الإعلامي السعودي رسومات الكاريكاتير التي واكبت هي الأخرى تلك التصريحات المفاجئة.

صحيفة الاقتصادية.. كاريكاتير

صحيفة مكة.. كاريكاتير