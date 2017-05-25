مركز اعتدال

من البدهي أن تكون أنت الصح والآخرون على خطأ إذا كنت مؤمناً. لا يمكن أن تكون مؤمناً وأنت ترى أن المذاهب أو الأديان الأخرى صحيحة ترقى إلى صحة مبادئك. الإيمان غير وجهة النظر. لا يتشارك إيمانان في قضية واحدة ولا يصح منطقياً. أن يكون إيمان الآخر خطأ من وجهة نظرك فهذا أمر يجب أن يحترم ولكن خطأ الآخر ليس من شأنك. إيمانك خيارك كما أن إيمان الآخر خياره. نظرتك إلى الآخر هو المكان الذي يتسرب منه التطرف أو يستقر فيه الاعتدال. علينا أن نعرف أن شدة الإيمان ليست تطرفاً بل هداية وسلام روحي. التطرف لا يأتي من المؤمن، الإيمان بالله على وجه الخصوص لا يقود إلى الكراهية أو القتل. تقييم المختلف أو الإنصات لمن يقوم بهذا التقييم طليعة التطرف.. الاعتدال هو حذف فكرة تقييم الناس التي تقود إلى استصغارهم ثم احتقارهم من نظرتك للآخرين.

افتتاح مركز لتتبع التطرف سيغير قواعد المواجهة. سيكشف ويبلور كلمتي (التطرف والاعتدال) وفقاً لمقياس تقني دولي وثقافي. سيصبح قوة عمل كبرى في محاربة الإرهاب حسب الاتجاه الذي سيتخذه. البيئة التي سوف يعمل فيها المركز لن تسمح له أن يبقى مزوداً للمعلومات. سيعمل وسط العاملين على التحريض والدين السياسي والناس الأنقياء أيضاً. وسط مختلط غير محدد الهوية كما نحدد عادة وسط مهربي المخدرات أو المافيا الذين يسهل تعريفهم وإبعادهم عن تيارات أخرى ثقافية محترمة. سيعمل المركز في قلب المجتمعات وفي سياق إيماناتها. في غابة مظلمة مليئة بالخيرين والثعابين السامة الناعمة المتشابكين بسبب الإهمال الطويل. سيحتاج كل من يعمل في المركز سواء كان في القسم التقني أو الجانب الفكري التحليلي إلى (موقف فكري على قدر عال من النقاء). سيتابع كما فهمت المواقع والقنوات والميديا الجديدة لتتبع خطاب التطرف من خلال مجموعة من المفاتيح اللغوية وأخرى لا أعلمها ولكن يمكن التنبؤ أن الجانب الثقافي هو جوهره.

هل سيدخل المعركة بوصفه مركز معلومات يزود السياسي وأصحاب القرار بنتائج معلوماته وتحليلاته أم سيكون على تواصل مع مراكز الأبحاث العالمية والمهتمين بحيث تكون منتجاته متاحة لكل من يريدها؟ وهل سيتخذ قرارات عمل تنفيذية؟

خلق مركز ينشط في هذا الاتجاه المليء بالتناقضات وبهذا المستوى التقني خروج عن مألوف التصارع الذي طال أمده. التطرف ليس عدواً دائماً لأنه جزء منا بدرجات مختلفة. المعركة التي سيخوضها المركز ستكون مع المتطرفين الصرحاء وهذه سهلة، ومع المتطرفين الخفيين الذين يشكل تطرفهم الملتبس جسراً بين التطرف والاعتدال نظر جديد في قضايا معقدة بسلاح جديد.

نقلاً عن الرياض