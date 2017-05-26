هجوم المنيا يثير موجة استنكار عربية ودولية

أدانت وزارة #الخارجية_السعودية، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، الهجوم على #حافلة_الأقباط في المنيا جنوب مصر، مجددةً تضامن #الرياض مع #القاهرة في مواجهة الإرهاب.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية #السعودية وبأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة #المنيا المصرية، مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح".

وجدد المصدر "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية #مصر العربية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف".

وختم المصدر تصريحه بـ"تقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعباً مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".

بدورها، أدانت #الإمارات "بشدة الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت اليوم حافلة كانت تقل مواطنين أقباطاً بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت وزارة #الخارجية_الإماراتية في بيان لها تضامن الدولة مع مصر "ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث"، مضيفةً: "نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب". ووصفت "هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين".

ودعت "دول العالم كافة إلى الوقوف صفا واحدا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.. مبدية ثقتها في تلاحم الشعب المصري الشقيق وقدرته عبر تاريخه الطويل على التمسك بوحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الفريد وهزيمة هذا الإرهاب البغيض بالوسائل كافة".

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن "تعازي دولة الإمارات لمصر قيادة وحكومة وشعبا ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى".

من جانبها، أعلنت #البحرين تضامنها مع حكومة مصر وشعبها، فيما عزى أمير #الكويت الرئيس المصري في ضحايا الهجوم وعبر عن وقوف بلاده مع مصر

كذلك أصدرت الخارجية العراقية بياناً أدانت خلاله الهجوم وطالبت بالقضاء على العنف في المنطقة.

من جهته، أدان #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا.

وأعرب ملك #الأردن في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، عن "إدانته الشديدة لهذا العمل ولكل الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية"، مؤكداً وقوف الأردن "يدا واحدة مع الجمهورية المصرية في الحرب على الإرهاب".

في سياق متصل، أدانت #الجامعة_العربية الهجوم الإرهابي في المنيا، بينما قدم #أمير_الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعازيه للرئيس المصري في الضحايا.

كما أدان شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الهجوم، معتبراً استهداف الإرهابيين يأتي لزعزعة الاستقرار.

وعالمياً، أدانت #روسيا هجوم المنيا ودعت مواطنيها إلى توخي الحذر وأيضاً عبر السفير البريطاني في مصر عن إدانة بلاده ورفضها للعنف.