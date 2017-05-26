بالفيديو.. شابان يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في الحرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابين يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في #المسجد_الحرام الذي يستمع إليه الملايين من #المسلمين من #زوار_الحرمين.

ويُظهر #الفيديو شابين يقلدان "رفع الأذان" بصوت أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، لما فيه من جمال وندية وصفاء.

يذكر أن #إدارة_الأئمة_والمؤذنين تختار المؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر لجان خاصة ووفق معايير معينة تراعي عدداً من الضوابط والشروط المتعلقة بالصوت والأداء، إضافة إلى شخصية المؤذن.