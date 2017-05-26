عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

بالفيديو.. شابان يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في الحرم

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابين يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في #المسجد_الحرام الذي يستمع إليه الملايين من #المسلمين من #زوار_الحرمين.

ويُظهر #الفيديو شابين يقلدان "رفع الأذان" بصوت أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، لما فيه من جمال وندية وصفاء.

يذكر أن #إدارة_الأئمة_والمؤذنين تختار المؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر لجان خاصة ووفق معايير معينة تراعي عدداً من الضوابط والشروط المتعلقة بالصوت والأداء، إضافة إلى شخصية المؤذن.

كلمات دالّة

#المسجد الحرام, #المسلمين, #زوار الحرمين, #الفيديو, #إدارة الأئــمـة والـمـؤذنين, #الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي, #المؤذنين, #الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, #رفع الآذان, #الآذان, #إدارة الأئمة والمؤذنين

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة