بالفيديو.. شابان يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في الحرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابين يقلدان بصوت جميل رفع الأذان في #المسجد_الحرام الذي يستمع إليه الملايين من #المسلمين من #زوار_الحرمين.
ويُظهر #الفيديو شابين يقلدان "رفع الأذان" بصوت أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، لما فيه من جمال وندية وصفاء.
يذكر أن #إدارة_الأئمة_والمؤذنين تختار المؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر لجان خاصة ووفق معايير معينة تراعي عدداً من الضوابط والشروط المتعلقة بالصوت والأداء، إضافة إلى شخصية المؤذن.
نسمع اصواتهم ولا قد شفناهم ، يازين هالاصوات pic.twitter.com/wacI7ox81b— اضحك (@I_9mile) ٢٤ مايو، ٢٠١٧