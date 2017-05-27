البحث عن الضوء

وقعت شركة "جوي" قبل أيام، عقد رعاية مع نادي الهلال لتضع بموجبه شعارها على صدر القميص الأزرق في المباريات المتبقية في البطولة الآسيوية، مقابل مليوني ريال، وفي الموسمين المقبلين سينتقل شعار الشركة من الصدر إلى كتف القميص مقابل سبعة ملايين ريال بمعدل 3،5 ملايين ريال في العام الواحد وهو سعر معقول جداً.

وبنظرة عامة لهذه الاتفاقية سنجد ان الطرفين بحث كل منهما عن تحقيق أهدافه الخاصة عبر هذا العقد، فالشركة هي إحدى الشركات المملوكة للاتصالات السعودية، وتعتبر جديدة في السوق السعودي وتحتاج لمنصة بارزة تروج من خلالها لمنتجاتها وعلامتها التجارية، لذا اختارت الهلال بعناية فائقة ليساعدها في تحقيق هذا الهدف كما فعلت من قبل شركة موبايلي التي حقق لها الهلال انتشارا واسعا وشهرة كبيرة عبر عقد رعاية استمر حوالي عشرة اعوام.

والمميز في هذا العقد ان الشركة الناشئة أصابت الهدف الذي أخطأته شركتها الأم في عقودها السابقة وعقدها الأخير مع اتحاد الكرة إذ إن العقود السابقة كانت ردة فعل فيما كان العقد الأخير بلا هدف استراتيجي واضح المعالم وبسعر يفوق بكثير فوائده.

على الجانب الآخر استطاع الهلال بهذا العقد ان يعوض خروج "موبايلي" بشركة أخرى في القطاع ذاته وهذا أمر مهم جداً ولضمان نجاح أي عقد رعاية ينبغي ان تكون اهداف الطرفين واضحة ولديهما برامج تنفيذية وتفعيلية متنوعة، تساعد على تكامل العمل وتعظيم الفوائد بشكل ينعكس ايجابياً عليهما.

نقلاً عن "الرياض"