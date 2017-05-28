ختم مفتي السعودية يتصدر بيان آل الشيخ بشأن أمير قطر

طالب المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي #آل_الشيخ، حكومة #قطر، بتنفيذ ما ورد من "طلبات مشروعة" لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما ورد بالبيان الذي نشرته الأسرة.

وغرد المستشار في #الديوان_الملكي في تويتر، قائلاً: "وقع #بيان_أسرة_آل_الشيخ سماحة المفتي، ورئيس مجلس الشورى، ووزير الشؤون الإسلامية، وعميد الأسرة، وعدد كبير من أصحاب الفضيلة، وتجاوز الإجمالي الـ٢٠٠".

وقع #بيان_أسرة_ال_الشيخ سماحة المفتي ورئيس مجلس الشورى ووزير الشؤون الإسلامية وعميد الأسرة وعدد كبير من أصحاب الفضيلة،وتجاوزالإجمالي ال٢٠٠ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 27, 2017

المأمول من حكومة قطر أن تنفذ ماورد من طلبات مشروعة لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما ورد بالبيان الذي نشرته الأسرة.#بيان_أسرة_ال_الشيخ pic.twitter.com/5h1YlZS3Y8 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 27, 2017

ويظهر في البيان توقيع مفتي السعودي وتواقيع أبنائه وباقي أصحاب الفضيلة.

ومن أبرز الموقعين على البيان: #مفتي #السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأكثر من 200 من كبار أسرة آل الشيخ من علماء وقضاة.

وجاء في البيان التوضيحي لأسرة آل الشيخ: "دحضاً للشائعات والادعاءات الكاذبة، فقد اضطررنا إلى إصدار هذا البيان التوضيحي الذي جرى التوقيع عليه من مجموعة من أبناء أسرة آل الشيخ في المملكة العربية السعودية".

وأوضح البيان أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا آل الشيخ. وقال البيان: "أما من يدعي أنه يعود بنسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها فهي دعوى باطلة كاذبة، ومختلقة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلده مدعيا أنه جده رغم أن من يتولون الإمامة والخطابة في هذا المسجد لا يمتون بصلة لنهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية".

وأضاف: "لذا نطالب بتغيير اسم المسجد لكونه لا يحمل منهجه السلفي القويم".