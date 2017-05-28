شاهد.. هيئة الترفيه تهنئ السعوديين برمضان من السماء

بطريقة إبداعية، احتفلت أمس السبت، #الهيئة_العامة_للترفيه في #السعودية بحلول شهر رمضان المبارك باستخدام أكثر من 300 طائرة (Drones) حيث رسمت لوحة إبداعية، ثم رسمت شعار الهيئة في سماء #جدة، واستمر العرض لأكثر من 4 دقائق.

وقالت الهيئة إنها هدفت من خلال هذا الحدث تقديم التهنئة للمجتمع السعودي بطريقة جاذبة تبرز من خلالها متعة المشاهدة لهذه التقنية والوصول بالتهنئة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع العلم أنه لم يسبق استخدام هذه التقنية في الشرق الأوسط من قبل.

ونوهت بأنها ستقدم خلال الشهر الفضيل العديد من الفعاليات في مختلف مناطق مدن ومحافظات #المملكة، بما يتناسب مع الأجواء الرمضانية السائدة في كل منطقة.

وأشارت الهيئة إلى استحداث كل ما هو جديد في صناعة #الترفيه، حيث ذكرت أن هذه التقنية تعتبر من أحدث أدوات العرض في العالم. وسيتم استخدامها في العروض الترفيهية القادمة بشكل أكثر احترافيه من قبل المنظمين للفعاليات.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه حرصت منذ انطلاقتها على المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية والموسمية، وذلك إيماناً منها بدورها في خلق أجواء ترفيهية تتناسب مع كافة فئات المجتمع.