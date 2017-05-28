شاهد.. وزارة الدفاع السعودية تحارب الإرهاب بالفكر

بعنوان "لا بقاء للإرهاب بعد هزيمته فكرياً"، أنتجت #وزارة_الدفاع بالمملكة العربية السعودية فيلما لمكافحة التطرف، يعتمد على التعبير بالرموز عن هذه القضية الكبرى.

وبث حساب " #مركز_الحرب_الفكرية " العالمي التابع لوزارة الدفاع السعودية، والذي يعمل على مواجهة #التطرف والإرهاب ونشر مفاهيم التدين الصحيحة، الفيلم على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر.

ويبدو في الفيلم صبي صغير وهو يستخدم كتابا لسد ثقب في جدار يطل منه إرهابي مدجج بالسلاح، في إشارة إلى الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون إلى العقول.

ويطرح المركز مبادرات فكرية لكشف زيف حجج الجماعات الإرهابية، وتحصين الشباب ضد محاولات التجنيد والتعبئة في صفوف المتطرفين من خلال الوعي الصحيح بأفكار الإسلام وقيمه.

ويترأس #مجلس_أمناء مركز الحرب الفكرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.