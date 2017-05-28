صيد الفقع!

عندما أتيت إلى الرياض قبل سنوات عديدة، كان تعداد السكان في هذه العاصمة الصحراوية الفاتنة، لا يتعدى الثلاث مئة ألف نسمة، وكان أكبر شوارعها وأكثرها اكتظاظا بطلاب الحاجات من البشر والمركبات، هو شارع البطحاء مد الله في عمره وزاده سعة على سعة. وسط هذا الشارع كان يوجد مجرى سيل، يحسبه الغرباء مثلى نهرا، ففيه كما يفعل السكان على ضفاف الأنهار ترمى المخلفات التى يتولى أصحاب المحلات، رميها فيه أولا بأول، وعند نزول الأمطار تجري فيه السيول القادمة من جنوب العاصمة، وبعد زوال الأمطار تختلط بقاياها مع مخلفات المحلات، والباقي تعرفونه! وبين وقت وآخر، خاصة في أيام الجفاف، لا يعدم هذا الموقع الإستراتيجي، الحرائق، التي تندلع في وسط الرقعة المتاخمة للسوق، حتى قيض الله له من سده، وبنى عليه الكبري الحديدي الذي يعبره الناس حاليا، ويعتبر واحدا من أقدم الكباري التي مدت في العاصمة لمواكبة الزحام والنهضة المعمارية والبشرية!

الحديث ليس من أجل هذا النهر الصناعي أو الموسمي، الذي أصبح مغلقا إلى الأبد، لكنه عن بيئة ذلك الزمان. كنت متوجسا من أهل الرياض والمقيمين فيها الذين اقتحمت مدينتهم دون دعوة وكأنني غريب في بلاد غريبة لكنني بعد أن اندمجت مع من تعرفت عليهم في مجلة اليمامة وجريدة الرياض تعودت عليهم، وكان كرم هؤلاء الكبار كبيرا، فقد باعني أحدهم سيارة بالتقسيط المريح وبدون أرباح، وقام آخر بتعليمي عليها وكان مضمار تعليمي القيادة، في ضاحية يطلق عليها المنصورية، وقد جاءني إحساس مع أول الدروس بأنني أستطيع القيادة دون مشاكل وإتماما لهذا الإحساس تقدمت إلى المرور للحصول على رخصة القيادة، وكان الاختبار يجري عادة في شارع الجامعة، حيث يركب جندي المرور بجانب طالب الرخصة. قال لي الجندي وأنا بجانبه أمام عجلة القيادة: قف! ارتبكت فجاءت وقفتي على شمال الشارع بدلا من يمينه، وهكذا تعين أن أعيد الاختبار عدة مرات حتى حصلت على الرخصة، سبحان الله، كنا بخير من غير دلة أو مدرسة قيادة السيارات!

أما الشخص الثالث، الذي تعرفت عليه، فقد كان خفيف الظل، كريما، لكنك غالبا لا تعرف جده من هزله، وهو من القلائل، الذين يستحقون لقب صحفي بامتياز! هذا الرجل الذي يكبرني سنا ومقاما، قال لي ونحن نجلس في غرفة التحرير: إيه رأيك نتناول الغذاء معا في بيتنا؟ وكانت هذه أول دعوة توجه لي في الرياض، من رجل نجدي حتى النخاع، فلم أتردد في قبولها، وإن كنت بيني وبين نفسي ظللت أفكر في نوعية الأكل، ليس لأنني من محبي الولائم، بل لأنني لم أتعود إجبار نفسي على تناول أي أكل يوضع أمامي، فلم أكن في ذلك الوقت آكل اللحم ولا القرع وأتطير من رؤية البصل والثوم والكرات في الأكل أو على المائدة، هذه أشياء لم أستطع إجبار نفسي عليها، ولو من باب التذوق! وعيب أن أجلس على مائدة ولا أمد يدي على ما تحتويه!

دخلت بيته الطيني النظيف (كافة البيوت في المرقب وغيرها، كانت في الغالب من الطين) وضع الأكل وسط الغرفة، وكان هذا الصديق في غاية الذوق والكرم، رغم أن علاقتي به لم تمضِ عليها سوى بضعة أيام، وهو ما جعلني أكن له احتراما وتقديرا طوال علاقتي به التي امتدت طويلا بعد ذلك. كل الأطعمة الموضوعة على السفرة لم يكن شيء منها من الأطعمة التي في خاطري، باستثناء اللحم، كان الطعام الرئيسي الذي وضع أمامي، يشبه البطاطس وإن كانت محشية بما يشبه الرمل الناعم الذي يمكن زرطه كالسفوف! قلت له وأنا في غاية من الخجل: ما هذا يا طويل العمر؟ قال لي ضاحكا: الظاهر عمرك ما أكلت فقع، وهنا استرجعت ما دار قبل أيام عندما عندما كان صديقنا وزميلنا العربي يتحدث عن رحلة إلى الصحراء القريبة لصيد الفقع من منا الصادق أو الهازل؟

كان الفقع طعاما موسميا مهيبا لذلك كان تعاملي معه على مهل ووجل، ولم يدخل بطني بعد تلك المائدة، التي جهد عمنا الكبير أن تكون جديدة، وتليق بمواطن حجازي يطب العاصمة وينغرس بعد ذلك في أرضها ومائها. إنها الرياض المدينة التي أحببت ولم يعد يقف بجانبها من المدن إلا المدينة المنورة مسقط الرأس! سلام على تلك الأيام، سلام على أولئك الناس الذين أحببت وقدرت نقاءهم ولطفهم وصدقهم، سلام على محمد العجيان وصالح الصويان وعلوي طه الصافي.

نقلاً عن "الرياض"