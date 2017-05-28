قصة "وقف عثمان بن عفان" وبئره النابعة منذ 1400 عام

تجولت "العربية.نت" في "بئر رومة" الشهيرة في #المدينة_المنورة، التي تحمل اسم #عثمان_بن_عفان بعد أن جعلها وقفاً في قصة شهيرة للسقيا إلى يوم القيامة.

1400 عام مرت على #بئر سابق عثمان بن عفان ليشتريها للمسلمين، حيث لا تزال تضخ مياهها حتى اليوم لتسقي مزرعة حولها سميت باسمها، تشرف عليها وزارة الزراعة #السعودية.

وعثمان بن عفان أحد تجار #الصحابة والخليفة الثالث، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج بنتي رسول الله، ولقب بذي النورين.

يجد الزائر صعوبة في دخول الموقع، حيث إنها تقع ضمن إشراف #وزارة_الزراعة رغم أهمية المكان كمعلم سياحي في المدينة المنورة.

قصة بئر رومة

تعود قصة "بئر رومة" التي كانت ملكاً لأحد الصحابة واسمه "رومة الغفاري"، وكان يبيع منها الماء بمقابل مد مليء بشعير أو البر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم "تبيعها بعين في الجنة"، فقال ليس لي يا رسول الله عين غيرها لا أستطيع.

فبلغ ذلك عثمان بن عفان فاشتراها بـ35 ألف درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي مثل الذي جعلت له عيناً في الجنة إن اشتريتها فقال الرسول الكريم: "نعم، فقال عثمان قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين".

أوقاف عثمان بن عفان

هذا وتشير أحاديث عدة إلى وجود أوقاف كثيرة من أشخاص تم تسجيلها باسم عثمان بن عفان في المدينة المنورة، منها #فندق و #حساب_بنكي.

وحول هذا الموضوع، أوضح عبدالله كابر، الباحث في تاريخ السيرة النبوية وآثار المدينة المنورة، أن هناك خلطا علميا في نسبة الوقف للصحابي عثمان بن عفان.

وقال كابر إن عثمان بن عفان جعل "بئر رومة" وقفاً لسائر المسلمين حتى يوم القيامة.

وحول الحساب في البنك باسم عثمان بن عفان، نوه بوجود دار لعثمان بن عفان في الجهة الشرقية للمسجد النبوي الشريف.

هذه الدار كان جوارها رباط يعرف بـ"رباط العجم"، فأحب أصحاب هذا الوقف أن يسموه لمجاورته دار عثمان بن عفان بوقف سيدنا عثمان بن عفان، تيمنا وتبركا بأنه يقع بجواره.

وتابع كابر: "لما حصلت التوسعة السعودية الثانية، وأزيلت هذه المباني في الجهة الشرقية للحرم النبوي سجل التعويض في البنك باسم وقف عثمان بن عفان، وحصل خلط لدى موظفي البنك أن الأرقام والملايين التي أودعت بحساب وقف عثمان بن عفان تعويضاً عن الرباط".

وبين كابر أن البئر لا تزال موجودة، وهي معروفة في مكانها، كما لا تزال تنضح بالماء العذب، وعليها نخيل محيطة بها، ومزرعة متكاملة في هذا الموقع.

لوحة بمعلومات بدائية

ومن جولة "العربية.نت" يذكر أن البئر تقع في منطقة زراعية مهمة ومقفلة، وتعاني من الإهمال رغم أن المنطقة المحيطة بها يمكن استثمارها في مجالات متعددة، وإعادة البئر كما كانت في السابق واستثمارها سياحياً.

وتغلق وزارة الزراعة الموقع ولا يوجد بالقرب من البئر أي معلومات حول هذه البئر الشهيرة سوى لوحة نصبت على الشارع العام بمعلومات بسيطة وبدائية.

فيما تحتاج المنطقة إلى إعادة استغلالها سياحياً أمام زوار المدينة المنورة، وإحياء المكان وفق منظور اقتصادي سياحي زراعي ديني.