إرهابيون في العوامية يستهدفون مركبة للطوارئ السعودية

تعرضت مركبة أمنية لاستهداف من #إرهابيين في #المسورة وسط #القطيف صباح الاثنين، أصيب على إثر هذا عبدالعزيز التركي أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.

من جهتها نفت #قوات_الطوارئ الخاصة #شائعة #استشهاد البطل العريف #عبدالعزيز_التركي، مؤكدة أنه لا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة.

ودعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوات الطوارئ الخاصة الجميع إلى التأكد من المعلومة قبل تداولها، لما في ذلك من آثار سلبية على المصاب وعلى ذويه.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوات الطوارئ إلى أخذ المعلومة من مصدرها.

يذكر أن مشروعاً تنموياً يتم تنفيذه في المسورة بعد أن أصبحت ملاذاً للإرهابيين في حين تم الاعتراض عليه من قبلهم، ومنع المعدات من إتمام عملها بإطلاق النار، واستهداف رجال الأمن واستخدام #أسلحة #آر_بي_جي للحفاظ على الوكر الذي تم القبض فيه على عدد من المطلوبين.