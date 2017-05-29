عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

بوتين خلال لقاء محمد بن سلمان: العلاقات مع الرياض تتطور

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أجرى #ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في العاصمة الروسية #موسكو.

وأعلن الأمير #محمد_بن_سلمان خلال اللقاء أن السعودية و #روسيا حققتا معاً الكثير، ولا يزال أمامهما المزيد لإنجازه. وأكد ولي ولي العهد أنه "لا تناقض بين الرياض وموسكو في سوق #النفط".

من جهته، قال بوتين إن بلاده تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبد العزيز.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات مع السعودية تتطور بنجاح كبير، وأن اتفاقات النفط بين موسكو و #الرياض لها أهمية كبرى لكلا البلدين. وأشاد الرئيس الروسي بدور #السعودية في صياغة أطر التعاون بين أعضاء #أوبك والدول المنتجة للنفط من غير الأعضاء في المنظمة.

جانب من المباحثات السعودية الروسية في موسكو جانب من المباحثات السعودية الروسية في موسكو
ولي ولي العهد خلال جلسة المباحثات ولي ولي العهد خلال جلسة المباحثات
ولي ولي العهد والرئيس الروسي ولي ولي العهد والرئيس الروسي

كلمات دالّة

#بوتين, #محمد بن سلمان, #موسكو, #أذربيجان, #التعاون الثنائي, #الأزمة السورية, #السعودية, #روسيا, #النفط, #الملك سلمان, #أوبك, #ولي ولي العهد السعودي, #الرياض

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة