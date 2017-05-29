بوتين خلال لقاء محمد بن سلمان: العلاقات مع الرياض تتطور

أجرى #ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في العاصمة الروسية #موسكو.

وأعلن الأمير #محمد_بن_سلمان خلال اللقاء أن السعودية و #روسيا حققتا معاً الكثير، ولا يزال أمامهما المزيد لإنجازه. وأكد ولي ولي العهد أنه "لا تناقض بين الرياض وموسكو في سوق #النفط".

من جهته، قال بوتين إن بلاده تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبد العزيز.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات مع السعودية تتطور بنجاح كبير، وأن اتفاقات النفط بين موسكو و #الرياض لها أهمية كبرى لكلا البلدين. وأشاد الرئيس الروسي بدور #السعودية في صياغة أطر التعاون بين أعضاء #أوبك والدول المنتجة للنفط من غير الأعضاء في المنظمة.