بأمر الملك سلمان.. طفل سوداني سيامي يصل السعودية للعلاج

توجه الطفل السيامي محمد المر من ولاية شمال دارفور السودانية برفقة والديه إلى #السعودية بعد أن وجه #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاجه على نفقة المملكة.

وقال السفير السعودي لدى #الخرطوم علي بن حسن جعفر الذي كان في وداع العائلة بمطار الخرطوم الدولي: "أتشرف اليوم بوداع الطفل السيامي الذي تكفل خادم الحرمين الشريفين بعلاجه واستضافته أسرته حتى يكمل علاجه بإذن الله"، مضيفا أنه تقرر إجراء العملية في الأول من شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن هذه اللفتة الإنسانية هي ديدن خادم الحرمين الشريفين في المناسبات الإنسانية، مشيرا إلى أن إجراء عملية فصل الأطفال السياميين في المملكة تدلل على المكانة العلمية التي وصلت إليها، كما تظهر الدور الإنساني للقيادة السعودية.

وأكد جعفر في تصريحات نقلها "المركز السوداني للخدمات الصحافية" أن الطفل محمد المر من مدينة الفاشر غرب #السودان يصل إلى السعودية الاثنين للعلاج بأحد المستشفيات السعودية بعد صدور أمر الملك سلمان بالتكفل في علاجه وتأمين تذاكر سفر له ولوالديه.

من جانبهما، عبّرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية فردوس عبدالرحمن، ومديرة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعيمة القصير عن سعادتهما بهذا التوجيه، وقالت إنها جهود تستحق الثناء والتقدير.

يشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في عمليات فصل التوائم السيامية، حيث تجرى مثل العمليات بفريق طبي سعودي يقوده الوزير عبدالله الربيعة رئيس #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_الإنسانية.

يذكر أن الطفل السيامي ولد الثلاثاء قبل الماضي بقسم حديثي الولادة في مستشفى الفاشر التعليمي، ملتصقا مع آخر مكتمل النمو من جهة البطن والصدر.