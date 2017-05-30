الحكم بالسجن لابن فروة 45 يوماً لسبه القصبي

في تطور جديد لقضية #سب و #تشهير #الداعية #سعيد_بن_فروة بالفنان #ناصر_القصبي صادقت #محكمة الاستئناف بمنطقة عسير على #الحكم الصادر من محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة 45 يوماً، وأخذ التعهد الشديد عليه، وذلك بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالممثل ناصر القصبي، وذلك من خلال إطلاقه كلمة #كافر و #ديوث.

وبهذه #القضية كافة المتطلبات النظامية، وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، وذلك بعد مداولات جرت بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تضمنت ملاحظات، وطلب إيضاحات على الحكم من محكمة #استئناف #عسير، طبقاً لما نصت عليه الأنظمة القضائية بالمملكة، للتأكد من مطابقة الحكم على الواقعة، وذلك انطلاقاً من دور محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام وتدقيقها، قبل أن تقتنع محكمة الاستئناف أخيراً بالحكم وتصادق عليه، بعد أن أوضح ناظر القضية لمحكمة الاستئناف كافة الاستفسارات والملاحظات على الحكم.