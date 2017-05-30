بالصور.. ماذا فعل سكان جازان مع جنود الحد الجنوبي؟

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لحملة #إفطار أرسلها سكان #جازان (جنوب #السعودية)، بعد أن قام عدد كبير من عائلاتها بتجهيزها وتحضيرها وإرسالها لهم في #الحد_الجنوبي.

وحدد الأهالي موقعاً ليتم فيه استقبال الإفطار الخاص بالجنود ابتداء من الساعة الرابعة عصراً، ومن ثم يتم إيصالها لهم عن طريق باص تكفل به أحد المواطنين.

ولم يكتفِ الأهالي في مؤازرة الجنود عبر تقديم الإفطار لهم فحسب، بل ذيلوا تلك الأطباق بكلمات كان صداها واسعاً. ومن بعض ما كتبه المواطنون: "نتشرف بخدمتكم يا حماة الدين والوطن يا أبطال".

وقالوا في جملٍ أخرى: "نحن بجانبكم، كونوا دائماً سعداء وفخورين"، و"نحن معكم أنتم في قلوبنا أنتم سندنا أنتم فخرنا.. الله يحميكم".