خالد الفيصل: بين القلم والريشة (2/2)

في مقال السبت الماضي تناولت بعض الأفكار والمشاعر التي تتوجه في مجملها إلى الوطن والمواطن تضمنها كتاب (إن لم.. فمن؟!) لشاعر القلم والريشة الأمير (خالدالفيصل)، حيث مرّ فيما يشبه المذكرات والسيرة بإشارات مختصرة عن النشأة الأولى مروراً بمراحل الشباب وما بعدها، وعن الأعمال التي مارسها في خدمة الوطن أثناء الدراسة وطلب العلم وبعدها، فمن رعاية الشباب إلى إمارة عسير، ثم إمارة منطقة مكة المكرمة التي ما أن حط قدمه في مطار جدة حتى سمع مواطنا يقول: "(جدة عطشانة متى يصلها الماء؟) فكانت الإجابة سوف أعمل من الغد إن شاء الله".

في الغد كان الاجتماع بالمسؤولين في المنطقة التي كرمها الله بالبيت الحرام الذي عمل كل ملك من آل سعود منذ تأسيس المملكة الغالية في قلوب الجميع على يد المؤسس صقر الجزيرة العربية ومن بعده أبناؤه على خدمة البيت العتيق ومسجد رسول الله، والتشرف بلقب (خادم الحرمين الشريفين الذي يحمله اليوم الملك سلمان بن عبدالعزيز دام عزه) الذي وصفه خالد الفيصل: "أمير نجد وملك المجد -يحفظه الله- فلن أنسى مواقفه النبيلة معي منذ رعاية الشباب ثم واصل -يرعاه الله- عوني ودعمي ومؤازرتي في عسير وما بعدها.. حتى أمرني بالعودة إلى مكة أميراً وزادني شرفاً فجعلني مستشاراً..".

جاء ذلك بعد مرحلة تولي وزارة التربية والتعليم التي استمرت مدة قصيرة كانت إنجازاتها تتخطاها على التوالي بفضل الحوارات والآراء التي كانت تتداول مع المختصين في التعليم المتطور، وأصحاب التجارب من رجالات التعليم والدولة، وفي مكة التي عاد إليها وهو يحمل تجاهها الكثير من الحب من صغره، ولأهميتها داخليا وخارجيا حيث مكانتها الدينية في قلوب العالم، يواصل المسيرة التطويرية للمدن والقرى التي تتضمنها إمارة مكة، وقد كان نصيب الكثير منها لافتاً ومحققاً للآمال وما يساويها عند المواطن والمسؤول، فكل عمل يتطلب الأمانة والإخلاص ممن يناط به عمل يخص الجميع بالفائدة ليكون الإنسان في حالة استعداد بالجد المثمر المفيد.

المشاعر المقدسة لها عناية خاصة تتقدم غيرها وذلك من أجل فعل ما يسهل أمور الحجاج والزوار والمعتمرين والحرص عليه، فمن القطارات، والطرق، والمراكز الصحية، والخدمية العامة والأمنية التي تشترك فيها كافة الوزارات والقطاعات التي تتشرف بما تقدم للحاج من الأعمال والخدمات منذ وصوله إلى أن يغادر وهو يتلقى الرعاية القصوى الموصى بها من خادم الحرمين الشريفين التي يتولاها المسؤولون كل فيما يخصه.

فأمير مكة ممن عاصر وربما أنه من المعاصرين -حسب قوله- لبرامج التنمية في البلاد، وممن تشرف بخدمة الوطن والمواطن والقيادة لأكثر من خمسين عاما معظمها في المناطق، فعمل على ما يفيد في سبيل التطوير والملاحقة لركب الأمم المتقدمة بأخذ المفيد فالزمن يجري والعالم يتغير، ومتطلبات الحياة تتنامى في تسابق مذهل، وما وضعه الإنسان أو اكتسبه ممن سبقه الذي استفاد هو ممن سبقه قبلاً، يستطيع إنسان اليوم أن يضيف، وأن يتوصَّل إلى الأحسن متى ما كان هدفه خدمة الوطن والإنسان ورعايته.

في حفل (جائزة الملك فيصل العالمية 33) التي استحق فيها بجدارة الملك سلمان بن عبدالعزيز جائزة فرع خدمة الإسلام، حلَّقت كلمات تُعبِّر بكل دقة مفعمة بالصدق من خالد: "مملكة تشع نوراً وحكمة، وتطرح نهجاً جديداً ورؤية، وتُكرِّم العلم والعلماء، قفوا.. قفوا معي وحيَّوا ملك خدمة الإسلام، وعلماء الفكر والسلام، وجائزة فيصل الإمام، والسلام".

أفكار ومشاعر عديدة تضمنها كتاب مرسوم بدقة من كاتب شاعر فنان:

يامدوّر الهيّن ترى الكايد أحلى

اسأل مغنّي كايدات الطروقِ

الزين غالي لكن الأزْين أغلى

ولكل شرّاي بضاعة وسوقِ

نقلاً عن "الرياض"