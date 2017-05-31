نحتاج لتعليم يجعل رياض الأطفال هي الأهم فهي مرحلة التأسيس والبناء فيختار لها أفضل المعلمات، ومن حملة الماجستير في التربية، ويكون التركيز على زرع القيم ومحاربة العادات المنتشرة في المدارس من غش وعنف وإهمال للنظافة..

في ملتقى مكة "كيف نكون قدوة؟" تحدث الأمير خالد الفيصل عن أهم أربعة مؤثرين في المجتمع وهم الأب في بيته، والمعلم في مدرسته، وإمام المسجد وخطيب الجمعة، والمسؤول في إدارته، وأضاف إليهم الشيخ عبدالرحمن السديس إمام الحرم مؤثراً خامساً وهو الإعلامي وصاحب القلم، أما الفريق عثمان المحرج فقد وجه كلامه إلى رجال الأمن العام ليكونوا قدوة، فليس من المعقول أن تطالب المواطن بربط الحزام وأنت لا تربطه أو تستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة وتعطي مخالفة لمن يستخدمه، وأضاف: عليك أن تترجل كضابط مرور من سيارتك وتذهب إلى المخالف وتخاطبه بكل أدب وليس العكس.

وللأمير خالد إحساس شاعر وطموح قائد وإخلاص مواطن يهيم حباً بوطنه واعتزازاً بثقافته، ففي الملتقى شارك الأمير في أولى جلساته التي استمرت ثلاثة أيام ودُعي إليها متحدثون من مختلف التخصصات والأعمار ومن الجنسين، وقد كان ذلك من أهم أسباب نجاح الملتقى وإثرائه، فقد تنوعت اللقاءات بين أسئلة تبحث عن أجوبة، والأسئلة أقوى من الأجوبة، بل هي التي تستمطر المزيد من الأجوبة، وفي اللقاء الثاني استضافوا نماذج من القادة تحدثوا عن القدوة في شتى المجالات، فاستضافوا لاعب كرة قدم أصبح فيما بعد أستاذاً في الجامعة، والثاني رائد أعمال وثالثا في الإعلام. ثم تنوعت الجلسات بين مثقف ورجل أعمال وأستاذ جامعة وطبيب تخصص في جراحة القلب.

كان الملتقى ثرياً وطرح فيه الكثير من الأفكار الجميلة وتمخض عن توصيات كثيرة، لكن هل سيتم تطبيقها؟ أم تبقى حبيسة الأدراج كغيرها من توصيات ندوات ومؤتمرات كثيرة لم تجد طريقها للتطبيق، فالقرار في النهاية ليس بأيدي من كتبوها، وهنا أسوق المقترحات الآتية:

أولاً: ليكون القائد قدوة علينا أن نحسن اختياره على أسس علمية تتطلبها المؤسسة التي سيقودها، وفي مداخلة لي في نهاية إحدى الجلسات قلت لهم: نحتاج إلى قادة يقللون من الجلوس في مكاتبهم ويكثرون من تواجدهم في الميدان مع موظفيهم أو جنودهم أو طلبتهم حيث العمل الأساس الذي وجد القائد من أجله، ثم أوردت لهم تجربة عملية طبقتها حين كنت قائداً لكلية الملك فيصل الجوية، فقد شاركت الطلبة في سباق اختراق الضاحية، وفي نهاية السباق التفت خلفي فوجدت أنني قد سبقت ما يقارب نصف المشاركين، حينها أوقفت طلبة الكلية ذلك الأسبوع عن الخروج وهو جزاء متعارف عليه بين طلبة الكليات العسكرية، وحددت وقتاً لسباق ضاحية آخر، وأخبرتهم أنني سوف أشاركهم، وفي السباق الثاني شاركتهم، وحين نظرت خلفي وجدتني وحيداً ووصلت نهاية السباق متأخراً عنهم جميعاً، فرحت كثيراً وأعفيتهم من كل الجزاءات في ذلك الأسبوع، وسؤالي هو: ماذا لو بقيت في مكتبي واكتفيت بإصدار تعميم يطالب برفع اللياقة البدنية لمنسوبي الكلية؟

ثانياً: الأسرة هي أساس كل تربية سليمة، ولكن ماذا نعمل حين تكون الأسرة جاهلة بأصول التربية وزرع القيم؟ وهنا يأتي دور المدرسة، لقد ناديت مراراً أن التعليم بحاجة إلى إصلاح وليس لتطوير، نحتاج لتعليم يجعل رياض الأطفال هي الأهم فهي مرحلة التأسيس والبناء فيختار لها أفضل المعلمات، ومن حملة الماجستير في التربية، ويكون التركيز على زرع القيم ومحاربة العادات المنتشرة في المدارس من غش وعنف وإهمال للنظافة، كما يجب أن يركز على زرع العادات التي تأخذنا إلى مصاف الدول المتقدمة من حب القراءة والرياضة ومهارات الاتصال غيرها، ثم تتواصل الإصلاحات في المراحل اللاحقة، فلا يصل الطالب أو الطالبة إلى نهاية المرحلة الثانوية إلا وهو يتمتع بالسلوك الحضاري والمهارات والقيم التي تجعله مواطناً صالحاً ومنتجاً وجاهزاً لدخول سوق العمل أو موصلة الدراسة.

ثالثاً: المملكة مهبط الوحي ومهوى الأفئدة بحاجة إلى أن تجعل من كل من يتعامل مع زوارها قدوة بأخلاقه وحسن تعامله وأمانته وصدقه واحترامه لغيره، وإعطاء العمل ما يستحقه، بدءاً بمن يستقبل السياح في المطار أو المنافذ البرية ثم سائق التاكسي وعامل الفندق والدليل السياحي، وهكذا حتى يعود الضيف إلى بلده وقد أخذ معه ما يليق بسمعة المملكة ومكانتها.

المملكة أمامها تحديات كثيرة، لذا يجب أن تسعى لتصبح ضمن دول العالم الأول حيث الاهتمام بالإنسان وسلوكه وحقوقه وواجباته، فلن يتعامل الموظف مع غيره برقي إلا إذا عاملناه كذلك، وحرصنا على تعليمه وتدريبه وإعداده الإعداد الجيد لما سيقوم به.

نقلاً عن "الرياض"