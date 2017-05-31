هكذا رد ناصر القصبي بعد الحكم بحبس الداعية ابن فروة

تفاعل نجم الدراما السعودية #ناصر_القصبي مع تغريدات بثها المحامي عبدالرحمن اللاحم، في سياق تعليقه على القضية ضد الداعية سعيد بن فروة التي صدر بها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، يقضي بحبس ابن فروة 45 يوماً نظير التكفير والتشهير والسب بكلمات وألفاظ نابية من على منبر صلاة الجمعة.

وعلق القصبي عبر حسابه الرسمي في #تويتر ضمن ثنايا رده على محاميه، الذي أكد أن الحكم جاهز للتنفيذ بالقبض على الداعية المكفر وإيداعه السجن قائلاً: "مثلما قلت يا أخ عبدالرحمن لا حصانة لأحد مهما طالت لحيته أو قصر ثوبه، أعراض الناس مصانة برسم القانون، ولا أحد يغتصب دور الدولة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أزمتنا اليوم أزمة تكفير.. وبعد هذا الحكم لن يكون هناك تكفير مجاني بلا عقوبة".

ويعود مقطع القضية الذي تم تداوله للداعية ولقي ردود فعل كبيرة في #مواقع_التواصل_الاجتماعي إلى حزيران/ يونيو عام 2015 وظهر بعدها الداعية في مداخلة تلفزيونية واعترف بما نسب إليه وأبدى تراجعاً عن التكفير، وأعقبها بتغريدة لم يتورع فيها عن الدعاء على القصبي بقوله: "أخطأت في تكفير ناصر القصبي أعمى الله بصره".