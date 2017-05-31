"رمضان أمان" تنطلق بنسختها الأولى في 3 مدن سعودية

ينتشر 200 متطوع يتبعون حملة "رمضان أمان" يومياً قبل ساعة من موعد #الإفطار في شوارع #جدة لتوزيع وجبات الإفطار على سائقي المركبات، والذين يُعتقد أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى المنزل قبل رفع أذان المغرب.

وانطلقت الحملة في #الإمارات قبل خمسة أعوام وتطبق للمرة الأولى في المملكة هذا العام.

كما تركز الحملة، التي ترفع شعار "معاً بلا حوادث"، على استهداف سائقي المركبات في آخر نصف ساعة قبل حلول موعد الإفطار.

كذلك توزع حملة "رمضان أمان" خمسة آلاف وجبة إفطار في جدة عدا مناطق أخرى، مثل #الرياض و ‎#المنطقة_الشرقية.

وذكر القائمون على الحملة، التي فازت سابقاً بجائزة أفضل مشروع تطوع عربي، أنهم يهدفون توزيع ربع مليون وجبة إفطار خلال #شهر_رمضان.