بعد هجوم مانيلا.. سفارة السعودية بالفلبين تحذر رعاياها

دعت السفارة #السعودية في #الفلبين المواطنين بتجنب الخروج في الأماكن العامة و #أخذ_الحيطة والحذر، وذلك بعد #حادثة #انفجار و #إطلاق_ نار في #منتجع قريب من المطار بالعاصمة #مانيلا .

وطالبت السفارة السعوديين بأخذ الحيطة والحذر والتصرف بهدوء والتواصل معها على هاتف الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام فلبينة ذكرت أن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في منتجع ترفيهي في العاصمة مانيلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وانتشر أفراد مسلحون من الشرطة في الموقع.

ولم يتسنَّ الوصول على الفور لإدارة الإطفاء والشرطة للتعليق. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المنتجع القريب من مطار المدينة وتتصاعد من مبنى فيه أعمدة الدخان.

وقال مصدر في أحد المنتجعات لرويترز إن الموظفين يتم إجلاؤهم ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال إن الشرطة تسيطر على الوضع بالكامل حاليا.