السعودية:مقتل مطلوبين بانفجار سيارة بها متفجرات بالقطيف

ذكرت وزارة #الداخلية_السعودية ، اليوم الجمعة، أنها تتحقق من هوية شخصين قتلا في السيارة التي تعقبتها قوات الأمن بمحافظة #القطيف .

وأضافت وزارة الداخلية أن السيارة التي تم التعامل معها سُرقت من #الأحساء قبل 5 أشهر وتم استخدامها في #جرائم #إرهابية و #جنائية في محافظة القطيف.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن رصدت سيارة تويوتا اسكويا مطلوبة أمنيا بمحافظة القطيف، وتعاملت معها بما يقتضيه الموقف مما نتج عنه #اشتعال_النيران بها وانفجارها.

وشهدت محافظة #القطيف، شرق السعودية، الخميس قبيل صلاة المغرب، انفجار سيارة كانت متوقفة في منطقة مياس.

وأفادت المعلومات الأولية عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في #العوامية.

‏وأفادت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة، وأضافت المصادر أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنياً هما: فاضل ال حمادة ومحمد الصويمل، في حين سجل هروب 3 من المطلوبين.

وقامت القوات الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن الفارين من موقع الانفجار، والذي يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد اشتعلت في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات أن الانفجار صاحبه صوت إطلاق رصاص.

وقد سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق المنطقة. كما هرعت في الحال فرق الدفاع المدني.

ولفت البعض إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد الشيخ حسين العمران الذي سبق أن تم استهدافه بعملية إرهابية رمضان الماضي.

يشار إلى أن منطقة #مياس تشهد كثافة عالية في وقت المغرب، وهي محاطة بمنطقة تجارية وأسواق تشهد إقبالا كبيرا لا سيما في رمضان.



وتم تداول فيديوهات وصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت المقاطع المتداولة دخانا كثيفاً يتعالى في سماء المحافظة.

يذكر أن محافظة القطيف شهدت قبل يومين استهدافاً لمركبة أمنية من قبل #إرهابيين في #المسورة وسط #القطيف ، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.