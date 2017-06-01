بالفيديو.. هذا ما خلفته العاصفة الترابية في الشرقية

تسببت موجة ترابية شرقي #المملكة بحوادث وسقوط أعمدة إنارة وإغلاق بعض الطرق، حيث تداول #المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لحوادث خطيرة على طريق الأحساء - الرياض، وفيديو لسقوط أعمدة إنارة على طريق بقيق- الدمام، فيما أغلق مرور المنطقة الشرقية الطريق المؤدي إلى مطار #الملك_فهد بعد زحف الرمال.

وباشرت فرق #الدفاع_المدني بالمنطقة الشرقية 28 بلاغاً تضمنت سقوط أعمدة إنارة وأشجار ومظلات في محافظات المنطقة، بسبب سرعة الرياح السطحية المصحوبة بموجة غبار، اليوم الأربعاء.

وقال مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري، إنه تم إغلاق طريق الملك فهد المؤدي إلى مطار الملك فهد في كلا الاتجاهين بسبب زحف الرمال على الطريق، وذلك لسلامة سالكي الطريق، وتم توجيه السائقين للتوجه إلى الطريق الآخر، وهو طريق أبو حدرية – صفوى.

فيما أهابت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية سائقي المركبات بتوخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة وداخل المدن، نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات مناخية واستمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني الرؤية وزحف الرمال على الطرقات.

وشدد مرور الشرقية على ضرورة التوقف عن القيادة بمكان آمن في المواقع متدنية الرؤية والاستجابة لإرشادات رجال الأمن، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أجواء #المنطقة_الشرقية تشهد حالة جوية تستمر حتى الخميس مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم/‏ساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كلم، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، لتصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية في ساعات النهار، وأجزاء من مناطق شرق ووسط وغرب المملكة.