شقيق العتيبي يروي لـ"العربية.نت" تفاصيل مقتل شقيقه

كشف مشعل #العتيبي، شقيق عبدالعزيز العتيبي، الذي قتل بمدارس #المملكة صباح الأربعاء مع مقيم فلسطيني من قبل معلم عراقي مفصول منذ 4 سنوات، كما ورد في بيان إدارة المدرسة أن أخاه التحق بالعمل في المدارس كمهندس تابع للشركة البريطانية التي تدير المدارس منذ 3 سنوات، وذلك بعد عودته من الابتعاث ونيله درجة الماجستير، وذكر أنه من النوع المسالم ومتمسك بدينه وحريص على رضا والديه، وكافل أيتام، وتوفي وهو صائم.

وأوضح أن عبدالعزيز يبلغ من العمر 36 عاماً، ومتزوج ولديه 4 بنات أكبرهن في سن التاسعة، وأصغرهن بعمر الستة أشهر، وأضاف أن زوجته موظفة وتعمل بالتعليم، وبعد #الحادثة أخذها أهلها وعادوا بها إلى الدوادمي مقر رأسهم.

وعن الحادثة، روى مشعل تفاصيلها قائلاً: "قام أخي صباحا بإيصال بناته للمدرسة الابتدائية المجاورة لمكان عمله، حيث يتلقين دورات تدريبية، وذهب بعدها للمبنى التابع لعمله حيث دخل عليهم القاتل يحمل رشاشاً وقام بالرش العشوائي، ما أدى إلى وفاة أخي ومدير المدرسة وهو مقيم فلسطيني، وإصابة عدد من الموظفين".

وأضاف أنه تلقى الخبر عند 12 ظهراً، حيث اتصلت بهم إدارة المدرسة وأبلغتهم بالحادثة، موضحاً أنه من سكان الدوادمي، ونظراً لبعد المسافة تم التواصل مع أحد أقربائهم بـ #الرياض وذهب برفقة إحدى أخواته لاستلام بنات أخيه: "القاتل مازال طليقاً ولم يتم القبض عليه حتى الآن، ولن نرتاح إلا بعد القبض عليه، وأخذ القصاص منه".

وبين أن الشرطة أبلغتهم أنهم سوف يستلمون جثة أخيه صباح الخميس، بينما لاتزال صدمة الخبر على والديه قوية حتى الآن، حيث إن عبدالعزيز هو أكبر إخوته من الأشقاء.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض قد علمت، الأربعاء، عن حادثة إطلاق نار في مدرسة خاصة بشمال الرياض راح ضحيتها نائب مدير المدرسة ومعلم سعودي، وأصيب عامل في جريمة بشعة نفذها معلم من جنسية عربية تم فصله مؤخراً.

وأعلن المهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة في بيان صدر اليوم "يؤسفنا أن نبلغ عن وقوع حادث حصل في مبنى إدارة مدارس المملكة في هذا اليوم الأربعاء 5 رمضان الموافق 31 مايو 2017 حيث قام موظف سابق ومفصول منذ 4 سنوات، بسبب عدم اتزان شخصيته من جنسية عربية، بإطلاق النار على 3 أشخاص ما تسبب بمقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث، وقد قامت المدارس على الفور باتباع كافة الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة فوراً، ونسأل الله أن يتغدمهم بواسع رحمته وأن يمن على الموظف المصاب بالشفاء العاجل".