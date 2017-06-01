ولي ولي العهد يوجه بمساعدة ذوي شهداء وجرحى الحد الجنوبي

بتوجيه من #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع، برنامج "شهر العطاء لأهل الوفاء"، الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان، لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي "عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل".

ويأتي هذا التوجيه، امتداداً للبرامج التي تنفذها وزارة الدفاع لمنسوبيها، حيث تتولى إدارة شؤون المتقاعدين الرفع بمتطلبات أسر الشهداء والمصابين، كما تتولى الوزارة صرف مساعدات عاجلة تساعدها على الوفاء بمتطلبات الحياة، وذلك عبر عدد من البرامج التي تهدف للتواصل المستمر معهم، وتفقد أحوالهم، من النواحي الصحية والمالية والاجتماعية والدراسية.

وثمن ذوو الشهداء والمصابين هذه الوقفة، مؤكدين أنها تعبر عن الوفاء الذي تبادل به الدولة أبناءها في كل القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.