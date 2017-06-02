صور جديدة لأسلحة وذخائر وجدت في سيارة القطيف

أظهرت صور جديدة نشرتها الداخلية السعودية، مساء الخميس، أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار في السيارة، التي تعقبتها قوات الأمن بمحافظة القطيف، واحترقت بعد التعامل معها عصر أمس الخميس.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنها تتحقق من هوية شخصين قتلا في السيارة، التي تعقبتها قوات الأمن بالقطيف.

وأضافت أن السيارة التي تم التعامل معها سُرقت من الأحساء قبل خمسة أشهر، وتم استخدامها في جرائم إرهابية وجنائية في محافظة القطيف.

وكانت محافظة #القطيف، شرق السعودية شهدت الخميس قبيل صلاة المغرب، انفجار سيارة كانت متوقفة في منطقة مياس، ما أدى إلى مقتل اثنين كانا في داخلها.

وأفادت مصادر مطلعة في حينه أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنياً، هما: فاضل ال حمادة ومحمد الصويمل، في حين سجل هروب 3 من العوامية.



