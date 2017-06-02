كيف وصف مسؤول بريطاني أجواء رمضان في الدرعية؟

أطلقت وزارة الخارجية البريطانية وسم #رمضان_بعيون_بريطانية يتناول تقارير وفيديوهات من المنطقة في شهر رمضان المبارك.

وتفاعل مع الوسم #إدوين_سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي بدأ أولى مقاطع الفيديو من #الدرعية حيث تحدث عن أجواء الشهر الفضيل التي عاشها هناك، مبيناً أن الدرعية مركز تاريخي وتراثي مهم.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه في تويتر: "أرجو لكل إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات رمضانا كريما، وهذا الشهر الفضيل هو فرصة للتأمل في مستقبلنا وكيف يمكن أن نقوم بأفعال جيدة لإخواننا وأخواتنا في الإنسانية، أنا فرحان لأن عندي أصدقاء قريبين هنا في المملكة العربية السعودية، وقضيت اليوم وقتا معهم في المجلس، وهذا الشهر شهر جميل حتى لغير المسلمين".

وفي مقطع آخر وأثناء وجوده في حي "البجيري" بالدرعية قبيل أذان الفجر قال سامويل: "هذا الحي تاريخي وترفيهي أيضاً الآن الساعة 3.30 وسنسمع أذان صلاة الفجر. وفي هذا الوقت نشاهد الآن الأولاد والأسر هنا وهم يستمتعون بالجو المنعش".

وبث تحاياه إلى أصدقائه عبر تغريدات وهو يرتدي الثوب السعودي.

وأضاف في حديثه لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع لوزارة الخارجية البريطانية: "إن رمضان يحمل قيماً عظيمة هي قيم الإسلام، وفي هذا الشهر نتذكر اللاجئين والنازحين، ويحدونا الأمل أن تنتهي مآسيهم في وقت قريب".