الملك سلمان شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي للقرآن

اختارت اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز " #الشخصية_الإسلامية " لـ #جائزة_دبي_الدولية_للقرآن_الكريم للدورة الـ 21.

وأشارت الهيئة المنظمة إلى أن اختيار الملك سلمان بن عبد العزيز جاء نظير ما له من خدمات جليلة في خدمة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، وتقديم العطاء، والبذل والسخاء من أجل تنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة.

وتم الإعلان عن الشخصية الإسلامية الفائزة في هذه الدورة في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة للجائزة في قاعة غرفة تجارة وصناعة #دبي بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة أمس.

وقال المستشار بوملحة في كلمته: "نعلن الليلة عن شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي له من الخدمات الجليلة والسجايا الكريمة والمواقف النبيلة ما تجعله في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز #الأمة_الإسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم، وأهم ما ننظر إليه في هذا الشأن توفيق الله تعالى بأن شرفه بخدمة الحرمين الشريفين و #المشاعر_المقدسة، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات جليلة في خدمة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، إذ قدم عطاء وبذلا وسخاء من أجل تنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة التي جاء بها أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف بوملحة أن "الجائزة وفقت بتكريم نخبة متميزة من الشخصيات الإسلامية من العلماء والقادة والرواد في مجال خدمة #الإسلام و #المسلمين واختيار #خادم_الحرمين_الشريفين صادف أهله وناسب محله".

وأكدت اللجنة أن منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هذه #الجائزة تجسيدا وتأكيدا للرعاية الفائقة، حيث لا يدخر جُهداً ولا وسعاً في إصدار أوامره بتنفيذ مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شأنه شأن كل إخوانه الملوك رحمهم الله.