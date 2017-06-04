الأوقاف ومكبرات الصوت ..!!

في كل عام نقرأ تصاريح صحفية لإدارة الأوقاف وأعني بذلك أوقاف جدة ! ونيتها الجادة في أن تجعل مكبرات الصوت مقتصرة على الأذان والإقامة طبعاً !! ولاشيء يحدث سوى أن التصريح يتغير تاريخه بتاريخ العدد الذي ينشر فيه وهو ما أعرفه ويعرفه الجميع كلهم عن إدارة الأوقاف والتي لا نعلم ماذا تريد أن تفعل بنا !! ولا كيف تختار أئمتها ؟! والذين يمارسون مزاجيتهم وأسلوبهم على المصلين الذين يعيشون معهم ومع الغلو متاعب كثيرة ذلك لأن كثيراً منهم لا يعترف بالرأي والرأي الآخر ولا يقبل الا أن يكون هو الإمام وهو السيد !! وعلى الجميع أن يقبل منه كل تصرفاته ،وسؤالي هو عن التصريح الذي قرأته عن مكبرات الصوت لرمضاننا هذا..!! والذي لم أر سوى زيادة في عددها وزيادة في الضجيج وهو أسلوب أنا أرى فيه مبالغة خاصة في مساجد الأحياء والتي بالطبع لها جيران ومن حقهم أن يعيشوا مع الجوار حياة لا متاعب فيها ولا إزعاج وكلنا يخاف الله وكلنا يصلي لكن أن تكون الحكاية تصريحات وأنباء بعكس الواقع فتلك حكاية أتمنى أن تسعى إدارة الأوقاف الى حلها حلولا منطقية وعقلانية ..،،،،

كيف (لا) ضجيج ؟؟!! وعلى منارة المسجد عشرون مكبر صوت وفي داخله ضعف هذا العدد وتأتي إدارة الأوقاف وتقول لي أن مكبرات الصوت فقط للأذان والإقامة ،ولأنني لست ضد مكبرات الصوت بل ضد المبالغة في الصوت والضجيج وضد أن يتحول الحي كله إلى صراخ وضد ان نتحول إلى مستمعين ومتابعين لفعاليات المسجد وكثيرة هي حكايات جيران المساجد مع مبالغات بعض الأئمة في كل شيء ،وفي هذا دليل على غياب الأوقاف عن الإدارة والمتابعة في زمن يفترض أن تكون متابعتها أكثر جدية !!.....

( خاتمة الهمزة) ... أنا أتمنى من إدارة الأوقاف البعد عن التصريحات التي تنافي الواقع ، كما أتمنى أن تكون أكثر مسئولية وأن تقرر ما تراه يلزم وأن تلتزم بكل ما تقوله .. وهي خاتمتي ودمتم.

*نقلاً عن "المدينة"