السعودية.. أب يلقي أبناءه في الشارع والعمل تتدخل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية #السعودية، خالد أبا الخيل، أنه يجري متابعة الحالة الصحية لأطفال ألقاهم #أب بعد أن تجرد من إنسانيته في الشارع، بحجة أنه لا يستطيع رعايتهم.

وأضاف أبا الخيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يتم متابعة حالة الأطفال صحيًّا بالتنسيق مع الجهات الطبية، حيث تم توفير الرعاية لهم، وسيتم استدعاء المتسببين في إهمالهم.

يجري متابعة حالة الأطفال صحيا بالتنسيق مع الجهات الطبية، وتوفير الرعاية لهم، وسيتم استدعاء المتسببين في إهمالهم.

#أب_يلقي_اطفاله_في_الشارع — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٣ يونيو، ٢٠١٧

وتعود تفاصيل القصة لتعرض ثلاثة #أطفال أشقاء إلى #تعنيف_جسدي و #نفسي من قبل #والدهم الذي #ألقى_بهم_في_الشارع العام عند منزل والدتهم التي توفيت، بحجة عدم قدرته على رعايتهم، ويرقد أحدهم بمستشفى الولادة والأطفال بمكة لتلقي العلاج.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أنس سدايو، إن المستشفى استقبل طفلاً سعودياً تم الاعتداء عليه وتم تعنيفه أسرياً، مؤكداً استقرار حالته الصحية.

وشدد سدايو، على أن المستشفى لن يسلم الطفل إلا بتوجيه وخطاب رسمي ينص على تسليمه لجهة معينة، وفق الأنظمة واللوائح، التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات.

من جهته، ذكر مصدر أن أسرة والدة الأطفال اصطحبتهم إلى #الشرطة، حيث أفادوا في #التحقيق أنهم تعرضوا لـ #اعتداءات_نفسية وجسدية من قبل #زوجة_أبيهم ، مؤكدين أنها لا تطعمهم، وتتعامل معهم بقسوة طوال المدة التي كانوا يقضونها معها، بحسب الوطن.

وأضاف المصدر، أن الشرطة أرسلت خطاباً إلى مستشفى الولادة والأطفال للتعرف على حالة الطفل الجسدية، فأثبت التقرير الطبي تعرضه للعنف، وتقرر الإبقاء عليه في المستشفى تحت الحماية.