السعودية.. هذا موعد صرف راتب العيد

حسمت #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي الجدل حول مواعيد صرف رواتب الشهر الحالي للموظفين.

ونشرت المؤسسة جدولاً لمواعيد صرف رواتب الأشهر المتبقية من العام الحالي، حيث تقرر صرف رواتب هذا الشهر في الـ24 من رمضان.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت في 18 آذار/مارس 2017، المصارف المحلية بتقديم موعد صرف راتب #شهر_رمضان، وتضمن التوجيه الجديد مواعيد صرف رواتب الموظفين بعد تبديل موعد الصرف بما يوافق الخامس من كل برج هجري شمسي.

ووفقًا للمواعيد التي تم تحديدها منذ 5 أشهر، فإن موعد صرف راتب برج السرطان، كان مقرراً بعد #عيد_الفطر المبارك، لكن التوجيه الجديد قدم موعد صرفه إلى الاثنين 24 رمضان بدلاً من موعده المقرر 2 شوال 1438 الموافق 2017/6/26م. كما سيكون راتب الشهر الذي يليه "برج الأسد" في موعده الخميس 27/7/2017م، ما يعني أن المدة الفاصلة بين الراتبين تصل إلى 40 يوماً.