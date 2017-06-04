بهذا علقت إيفانكا ترمب على صورة روزفلت مع الملك المؤسس

نشرت #إيفانكا_ترمب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، صورة تاريخية تجمع #الملك_عبدالعزيز_آل_سعود، والرئيس الـ32 للولايات المتحدة الأميركية، #فرانكلين_روزفلت.

ونشرت إيفانكا الصورة التي تظهرها مع زوجها وهما يشاهدان صورة تاريخية للزعيمين خلال لقائهما الشهير عام 1945، وذلك في حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وعلقت على الصورة قائلة: "خلال الرحلة الخارجية للرئيس ترمب الأسبوع الماضي.. أعجبت بهذه الصورة التاريخية للاجتماع الأول للرئيس روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز في عام 1945".

وكانت إيفانكا وزوجها يرافقان ترمب في زيارته الخارجية الأولى بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، حيث استهلها من العاصمة السعودية #الرياض.