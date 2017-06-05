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السبهان للقيادة القطرية: من يبيع أهله يتحمل النتائج

المصدر: الرياض – العربية.نت
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أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، #ثامر_السبهان، أن سياسة القيادة السعودية قائمة على "حزم وعزم"، موضحاً أنها لا تتردد في اتخاذ مواقفها وتعلنها بكل وضوح.

وغرد #السبهان في تويتر: "من يعبث بالخفاء ويبيع أهله من أجل مرتزقة يتحمل النتائج (يداك أوكتا وفوك نفخ)".

هذا.. وأعلنت السعودية #قطع_العلاقات_مع_قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة.

وصرح مصدر مسؤول أن حكومة السعودية أكدت أنه "انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة #قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر"، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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