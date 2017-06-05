السعودية تغلق مكتب قناة الجزيرة بعد قطع العلاقات مع قطر

أغلقت وزارة الثقافة والإعلام مكتب #قناة_الجزيرة في المملكة العربية #السعودية وسحبت الترخيص الممنوح لها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت قناة الجزيرة بترويج مخططات #الجماعات_الإرهابية ودعم ومساندة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في #اليمن ومحاولة شق الصف الداخلي السعودي، وذلك بالتحريض بالخروج عن الدولة والمساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت كل من #السعودية و #البحرين و #الإمارات و#مصر و #اليمن والبرلمان الليبي إضافة إلى جمهورية #المالديف وجمهورية #مورشيوس قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.