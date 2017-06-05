سعوديون يتداولون رسالة ودّ للشعب القطري: سنظل سنداً لكم

تداول سعوديون في #مواقع_التواصل_الاجتماعي ما جاء في بيان #قطع_العلاقات_مع_قطر، خصوصاً فيما يتعلق بوقوف السعودية قيادةً وشعباً مع الشعب القطري، حيث أكدت #الرياض أنها ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

إلى ذلك، أكد #مغردون أن محبة #الشعب_القطري ستبقى ثابتة والروابط المشتركة بيننا ستظل قوية وصامدة. ومن ذلك، ما علق به النجم السعودي #ناصر_القصبي على قرار المقاطعة بتغريده في "تويتر"، لقيت تفاعلاً كبيراً قال فيها: "لنا أحباب وأهل وأصدقاء في قطر، قرار مؤلم كان لابد منه، أهل #قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر ما شفنا منها إلا الغثا.. اليد تبتر لو فسدت".

وزارة #الخارجية_السعودية بعثت رسالة ودّ للشعب القطري، أكدت من خلالها أن القرارات التي صدرت كانت أمراً لا بدّ منه، لإيقاف السياسات التي تتبنّاها #الحكومة_القطرية، والتي أضرت بأمن واستقرار الخليج.

وقالت الوزارة في رسالتها الإلكترونية للشعب القطري: "ستظل السعودية سنداً للشعب القطري، وداعمة لأمنه واستقراره، لأنهم يمثلون امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانهم في المملكة العربية #السعودية".

وأضافت أن السعودية "ستواصل تقديم كل التسهيلات للمعتمرين والحجاج القطريين"، مؤكدة أن تسريع مغادرة المواطنين القطريين، ومنع دخولهم يأتي لاحترازات أمنية".