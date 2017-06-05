سيلفي يلهب مشاعر السعوديين بحلقة عن مرابطي الحد الجنوبي

صافح مسلسل "سيلفي" جنود الحد الجنوبي بحلقة استثنائية، تناولت أوضاع الجنود البواسل في الخطوط الأمامية، وتناولت الحلقة، التي حملت عنوان "الحد" للكاتب خلف الحربي التضحيات النفسية للجنود، الذين تركوا الحياة الرغيدة وتفرغوا لمهمة واحدة هي الذود عن الوطن.

حكاية الجندي "نايف بن عبدالله" الذي أدى دوره ناصر القصبي تشبه عشرات القصص لجنود الوطن على طول الحدود من "جبل الدود" في الجابري إلى "الوديعة"، الذين سطروا بدمائهم الزكية بطولات خالدة لا تصفها مشاهد ولا تحصرها مقالات.

الحلقة الاستثنائية ألهبت روح الوطن، التي تجلت عندما ركز القصبي علم المملكة على قمة الجبل بعد مهمة خاصة تشبه إلى حد ما عشرات القصص والمهمات التي يعيشها يوميا أبناء الوطن البواسل.

الحلقة تحركت في أكثر من اتجاه تطرقت إلى أسرة العسكري وحياته داخل المعسكر وتعامله مع الأسرى والشجاعة والإيثار التي يتمتع بها الأفراد الذين تعطرت أجسادهم بعبق البارود وصوبوا بنادقهم تجاه عدو العقيدة والإنسانية.

في مواقع التواصل الاجتماعي بعث #السعوديون "التحايا" والنياشين والدعوات للمرابطين، وهتفوا بعبارات مثل: "لن ننساكم" و"نحن معكم" والأمنيات بالنصر المؤزر.

وتجاوزت الحلقة بامتياز الوقوع في فخ المباشرة أو السرد التوعوي، الذي يصاحب عادة الدراما عندما تتطرق إلى الجوانب الوطنية فإنها تقع في فخ المباشرة إلا أنها في حلقة "الحد" حبست الأنفاس للمشهد الأخير، وتجلى فيها طاقم العمل على مستوى الأداء والحوارات و"اللوكيشن" من موقع الحدث مع أفراد حقيقيين من كتيبة القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة.

وغرد القصبي على تويتر: "قبلة على جبين كل جندي مرابط ترك أهله دفاعاً عن وطنه.. اللهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وانصرهم وردهم لأهلهم سالمين.. آمين"، من جانبه وجه الكاتب خلف الحربي الشكر للأمير #محمد_بن_سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع وقائد القوات البرية وكل الضباط والجنود الذين وقفوا معهم في الحلقة رغم ضيق الوقت.