من كتب تقرير وزارة العدل؟ 2 -2

بعد أسبوع من مناقشة مجلس الشورى السعودي تقرير وزارة العدل، والملاحظات التي وردت حوله وما تضمنه من معلومات اعتبرها المجلس لا ترتقي إلى صيغة التقارير الرسمية، سواء من إنجازات أم رؤى للمرحلة المقبلة وخطتها للتطوير. أعادت وزارة العدل ملف الداعية، الذي شتم ممثلاً سعودياً، وقررت حبسه 45 يوماً، بعد أن برأته خلال مجريات التحقيق، وهو الموضوع الذي كان ضمن ملاحظات مجلس الشورى له، وهذا يشير إلى صحة الملاحظات التي قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، وهو القاضي في وزارة العدل.

نستكمل اليوم الجزء الثاني من هذه الملاحظات، التي كانت صادمة لكل المهتمين بالشأن القضائي، وبخاصة أن هناك ثقة عالية لدى المختصين بأن الجهاز العدلي يستطيع أن يتحسن ويتطور ويرفع كفاءة العاملين فيه.

استغرب مجلس الشورى عدم وجود معلومات عن إدارة الموارد والجوانب المالية، وأشار إلى أن هناك هدر مالي على الإعلام ودفع مرتبات ضخمة للإعلاميين، وغياب متابعة المشاريع المتعثرة، وتساءل المجلس عن مركز التدريب العدلي؛ لا توجد منه أية أخبار، على رغم الموازنة الضخمة التي رصدت له، ومنها مشروع «الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء» إذ لم يتحدث تقرير وزارة العدل عنه إطلاقاً، على رغم أن المبلغ الذي خصص له ستة بلايين ريال! وفي موضوع علم الفلك ورؤية هلال رمضان وتوقيتات التنقل في المشاعر المقدسة، طالب مجلس الشورى ضرورة اعتماد علم الفلك، طالما أنه يستخدم في توقيت الصلوات والجمعة والإمساك. وتساءل المجلس عن تكليف مكتب محاماة خارجي لإعداد المبادئ القضائية التي يفترض أن تقوم المحكمة العليا بإعدادها وإصدارها، وقدر العقد بقيمة 4.5 مليون ريال، من دون أية منافسة أو شفافية.

وعلى رغم النقص الواضح في عدد الكوادر العاملة في القضاء، فإن المجلس لاحظ تقدم كثير من القضاة للاستقالة، ولم يشر تقرير وزارة العدل إليه، مع أن هناك أكثر من 2500 وظيفة قضائية شاغرة، والوظائف المشغولة أقل من نصف المعتمدة، كما لاحظ المجلس إشغال كثير من القضاة في أعمال إدارية.

واحدة من أهم الملاحظات على تقرير وزارة العدل، أنها ألغت شرط الشاهدين عند إثبات الطلاق أو الرجعة، والاكتفاء بالهوية الوطنية، ومعلوم أن نسبة الطلاق في السعودية تعد الأعلى عالمياً، من حيث معدلات الطلاق. كما انتقد القاضي عيسى الغيث، الذي أعد لائحة الملاحظات على تقرير وزارة العدل، هو تكليف كتاب عدل في محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية، ولكن أكثرهم بلا عمل! وهذا هدر في الموارد وسوء في الإدارة. وجاءت في الملاحظات ضرورة دمج كتابات العدل الأولى والثانية للمستفيدين من إنهاء الأعمال العقارية والوكالات وتكون في مبنى واحد، ومن المضحك أن التقرير تضمن تأجيل افتتاح المحاكم التجارية إلى 2018 بدلاً من 2017، واعتبر المجلس هذا التأخير منذ عشر سنوات، فلا يعد إنجازاًَ، ومنها أيضاً التي لا تزال في الانتظار؛ المحاكم العمالية، وفصل المحاكم الجزئية من ديوان المظالم.

رد مجلس الشورى بقوة على كلمة «مشروع محكمة تنفيذ بلا ورق»، وهذا لم يتحقق، معتبراً مصطلح التخدير «قريباً» والتضليل «إنجازاً» وهو لم ينجز، كما تساءل مجلس الشورى في دهشة: كيف يكون لجهاز وزارة العدل نحو 43 ألف موظف، وطالب بضرورة ترشيد التوظيف والاعتماد على التقنية وجودة الأداء والإنتاجية، مع ملاحظة هيئة الرقابة والتحقيق، التي صنفتها من أكثر الجهات الحكومية تسيباً في الدوام والإنجاز. في نقطة لافتة، رد مجلس الشورى على التقرير بخصوص التوظيف، إذ رأى عدم العدالة في التوظيف بين الجامعات والمناطق، إذ اقتصر التوظيف على خريجي كليات الشريعة بجامعة الإمام، وخصوصاً في الرياض والقصيم، وبحسب ملاحظة مجلس الشورى، فإنه ليس من العدالة ولا من المصلحة الوطنية، جعل غالبية القضاة من إقليم واحد.

معظم ملاحظات مجلس الشورى على تقرير وزارة العدل أنها تتحدث في سطر أو سطرين من دون ذكر أرقام منجزة، بل هي كلمات إنشائية انطباعية ولا ترتقي إلى مستوى التقرير. وانتقد المجلس تعذر توظيف النساء في الوزارة بحجة عدم وجود أماكن مناسبة، فيما يستفيد من خدمات الجمعيات الخيرية لتقديم العون في داخل المحاكم بعناصر نسائية، ويتساءل المجلس طالما أن الغاية تحققت بالاستعانة بجمعيات خيرية، فلماذا لا يتم تشغيل هؤلاء النساء في هذه الأماكن نفسها؟

مشروع الحصانة القضائية والتدفق القضائي ومكاتب المصالحة، قرارات الهيئات الصحية ومشروع النقل الفوري للملكية معظمها وردت في التقرير على أنها «إنجاز» بينما هي على أرض الواقع ضعيفة وغير موجودة، أما موقع وزارة العدل في الإنترنت فهو يشكو من التعطل المتكرر وعدم تحديث بياناته، وحتى تطبيقات الهاتف الجوال غير فاعلة، ويتساءل المجلس باستغراب: لماذا اقتصرت الحسابات على مصرف واحد فقط «مصرف الراجحي»، ولعل هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب؛ لماذا لا يفتح المجال أمام المصارف الأخرى؟

ودوّن المجلس ملاحظة على صعوبة إجراءات صرف المستحقات من هذه الحسابات وتطلبها إجراء طويلاً ومملاً، ويقول المجلس في ملاحظته أنه تم الإيداع بخطاب من القاضي بلا حكم قضائي، وعليه يجب إرجاع المبلغ بخطاب من القاضي بلا حاجة إلى مرافعات. وطالب المجلس بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال المحاماة وضرورة تدريبهم وتأهيلهم والمساواة بين المحاميين والمحاميات، ونشير هنا إلى مشروع مبادرة «تكامل»، الذي أطلقه المحامي والقانوني السعودي ماجد قاروب، وهو استقطاب ألف شاب وفتاة من خريجي الشريعة والقانون، بواقع 100 خريج كل عام، لتقديم عمل تطوعي يوازي 100 ساعة عمل سنوي، وتدريب مجاني نوعي يوازي 200 ساعة، لمصلحة السجناء الضعفاء وغير القادرين، وبحسب قاروب سيتنازل هؤلاء المحامون عن أتعاب ورسوم بقيمة ثلاثة بلايين ريال.

وتساءل مجلس الشورى عن 22 قطعة أرض حصلت عليها الوزارة من الدولة ولم تنشئ عليها المشاريع، إذ أشارت في التقرير إلى أنها لم تقم عليها أي مشروع، الأمر الذي يدعو إلى الاستفسار؛ لماذا طالبت الوزارة بمنحها هذه الأراضي؟ وتطرقت ملاحظات المجلس إلى انخفاض الرضا عن الخدمات العدلية القضائية وحقوق المرأة والطفل، وضعف التكامل مع القطاع الحكومي والخاص، والأمن العقاري وطول مدة فترة التنفيذ وإدارة الكوادر البشرية، كما طالب تقرير مجلس الشورى وزارة العدل، بتخصيص إدارة تضم خبراء دائمين لديهم خبرة تراكمية في إعداد التقارير. مهما جاءت ملاحظات الشورى فهي ليست انتقاصاً من جهاز حكومي أو فضحاً له، بل هي محاولة لمعالجة الخلل، بما يحقق الغاية ورغبة القيادة العليا في أن يكون هذا المرفق المهم في كامل عافيته، فصحته من تمام صحة المجتمع.

*نقلا عن صحيفة "الحياة".