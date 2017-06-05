"النقل" السعودية تؤكد وقف البضائع والركاب من وإلى قطر

أكدت هيئة النقل السعودية، الاثنين، على الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً و بحراً وبالعبور من وإلى دولة #قطر.

وكانت 6 دول، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر وحكومة شرق ليبيا وجمهورية المالديف، أعلنت #قطع_العلاقات_مع_قطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى قطر، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

وأكدت هيئة النقل العام على جميع الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية #السعودية.

جاء ذلك إنفاذاً للبيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياة الإقليمية السعودية.

وعلقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها من وإلى قطر، تزامناً مع إعلان هيئة الطيران المدني السعودي منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة.

وأوضح بيان من الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري، ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي.