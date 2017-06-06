السعودية تكثف استعداداتها لخدمة المعتمرين

أكدت #الخطوط_الجوية_العربية_السعودية بأنها كثفت استعداداتها لتقديم كافة التسهيلات لنقل #المعتمرين وجدولة رحلات إضافية، وذلك ضمن جهودها في خدمة ورعاية ضيوف #الرحمن القادمين لأداء العمرة من مختلف دول العالم.

وقال مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب إن الخطوط السعودية تُسَّخر كل إمكاناتها لخدمة المعتمرين في جميع الأوقات وفي هذا الشهر الفضيل حيث يتزايد الإقبال على أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وهو الأمر الذي يستعد له الناقل الوطني بمضاعفة الجهود وتجنيد الطاقات والإمكانات البشرية والآلية وذلك ضمن الجهود الشاملة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.



وقال الطيب: (تمت زيادة السعة المقعدية على الرحلات المخصصة لخدمة الوجهات الدولية التي تشهد إقبالا متزايداً للسفر إلى #المملكة لأداء مناسك العمرة خلال هده الأيام كما تقرر زيادة الرحلات عبر تسيير رحلات إضافية من وإلى الكثير من هذه الوجهات وتعمل مكاتب الخطوط السعودية ومحطاتها في مختلف دول العالم على توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ويتم التنسيق بينها وبين #وكلاء_السفر والوكالات السياحية لتوفير أية احتياجات إضافية لنقل المجموعات والأفراد بكل يسر وسهولة.)

