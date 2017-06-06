قطر تدمر العرب..

هل بالفعل تعي دولة صغيرة جداً اسمها قطر، عدد سكانها لا يتجاوز نصف المليون نسمة مع المتجنسين ،ما تقوم به في عالمنا العربي؟! .

من يشاهد هذا التخلف والتناحر ،وهذا التأخر في التنمية يرجعها إلى الجهل الذي تم استغلاله من قبل جماعات تتسمى بالإسلام اسما وتطبق عكس ما جاء به الدين من تعاليم سمحة وقيم إسلامية فاضلة ومكارم أخلاق قل ما تجدها في بقية الأديان. ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن أحزاباً دينية كحماس التي أوجدتها إسرائيل ، والتي أحدثت انقساماً وشقاً في الصف الفلسطيني بانقلابها على الشرعية الفلسطينية، لكي تقول إسرائيل للعالم أن ليس لديها شريك حقيقي في السلام، وتستغل الانقسام الفلسطيني لكي تبني المزيد من المستوطنات ،وتهود القدس! ،بل إن حماس ومُنظِّرها خالد مشعل لم تتوقف عند شق الصف الفلسطيني بل وارتمت في أحضان الفرس وعصابات الملالي والآيات في قم وطهران. الحزب الآخر والذي يتخذ من الدين مطية هو حزب الله في لبنان ، والذي أوجدته إسرائيل أيضاً وإيران لكي يكون أداة لتمزيق ليس فحسب لبنان بل وعالمنا العربي مستغلاً المذهبية لتدميره. ثم نأتي لحزب أو لجماعة الإخوان المسلمين ،والتي أوجدها الاستعمار الإنجليزي لتكون معول هدم في مصر ولبقية عالمنا العربي والإسلامي ، والتي تعتبر مكينة التفقيس لتنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي لا يهنأ لها بال إلا عندما تجد عالمنا العربي تسيل فيها الدماء إلى الركب. وإذا أخذنا فقط تلك الأحزاب والجماعات الدينية لوجدنا أن حماس ، وحزب الله ، وجماعة الإخوان المسلمين وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية تمولها إيران وإسرائيل وقطر . إذن هناك قاسم مشترك لرعاية وتمويل تلك الأحزاب والجماعات الإرهابية بين ثلاث دول هي إيران وإسرائيل وقطر؟! وإذا وضعنا في الاعتبار أن إيران وإسرائيل ومن يقف وراءها من الغرب وروسيا هما دولتان غير عربيتين؟! نجد أن الدولة العربية الوحيدة التي تشاركهما تدمير عالمنا العربي بل الممول والمحرك لتلك الأحزاب والجماعات الإرهابية هي قطر؟! فهي المركز الرئيس لجماعة الإخوان (القرضاوي) ، وحماس (خالد مشعل) وحزب الشيطان(حسن نصر الشيطان) وداعش . فقطر تتدخل في تمزيق دولة عظمى مثل مصر وتتدخل في ليبيا بدعم جماعات دينية متطرفة ،وتتدخل في الإمارات وفي البحرين وفي الصومال والعراق وسوريا ولبنان وبين الفلسطينيين من خلال دعمها لحماس لتعميق الانقسام الفلسطيني، وتأتي بمُنظِّر إسرائيلي بل وعراب قطر عزمي بشارة ،هذا المتصهين أكثر من الصهاينة، ثم تؤسس قناة الجزيرة بمرتزقة أجانب بملابس عربية لكي تكون جسر العبور لزعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية ودول خليجنا بشكل خاص، وتطلق على داعش تنظيم الدولة الإسلامية؟! ..

نختم حديثنا بهذا التساؤل : أليست قطر هي المركز الرئيس لتدمير العرب ؟! الإجابة عند الشيخ تميم. !

*نقلا عن صحيفة "المدينة".