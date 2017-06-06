ملك البحرين في جدة اليوم للقاء الملك سلمان

أفاد مراسل "العربية" أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، سيقوم بزيارة إلى مدينة #جدة الأربعاء للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيغادر الخميس.

فيما ذكرت مصادر مصرية أن الملك حمد بن عيسى، سيزور مصر الخميس قادما من المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن ملك البحرين سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، في وفد رسمي الكويت، متجها إلى المملكة العربية #السعودية، ضمن زيارة خاصة.

واستقبل العاهل السعودي، أمير الكويت، مساء الثلاثاء. وجاءت المقابلة في ظل قرارات بمقاطعة قطر اتخذتها دول عربية وإسلامية بسبب دعم الدوحة للإرهاب.