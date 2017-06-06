وفاة عدنان خاشقجي عن عمر 82 عاما

توفي اليوم الثلاثاء في مدينة #لندن الملياردير السابق "عدنان خاشقجي" عن عمر 82 عاماً، وذلك حسبما أفاد عدد من أفراد أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذاع صيت خاشقجي خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عبر العديد من الصفقات التي أبرمها، إضافة إلى علاقاته بكبار السياسيين في #الغرب خصوصا الولايات المتحدة الأميركية.

