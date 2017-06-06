"العربية" ترصد حركة معبر سلوى البري مع قطر

رصدت قناة "العربية" الهدوء الذي سيطر، الثلاثاء، على #معبر_سلوى الحدودي الذي يربط الحدود البرية السعودية مع #قطر، بعد أن تم إغلاقه بالكامل. وأفاد مراسل "العربية" أنه تم إيقاف نقل الركاب والبضائع إلى قطر، وعدم السماح بدخول أي شخص سوى خروج المواطنين القطريين من المعبر الحدودي البري.

وأشار إلى أنه "كان هناك أشقاء من دول خليجية حاولوا الدخول إلى قطر من #اليمن و #سلطنة_عمان من منفذ سلوى الحدودي لكن تم منعهم وإعادتهم".

وأوضح مراسل "العربية" أن معبر سلوى هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، حيث إن أكثر من 60% من مواد البناء وتجهيزات البنية التحتية، و40% من واردات المنتجات الغذائية، تدخل عبر هذا المنفذ، في حين غادره أكثر من 300 ألف مواطن قطري خلال شهر يناير وحده.

هذا وسيُحرم أكثر من 2.5 مليون مواطن قطري من استخدام المعبر، في حين أن العشرات من الشاحنات عادت أدراجها إلى السعودية منذ صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر أن منفذ سلوى يتبع جغرافياً محافظة #الأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية #السعودية، ويبعد عن العاصمة السعودية #الرياض 460 كلم عبر طريق الرياض سعد خريص الهفوف سلوى، ويبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كلم.

وتقوم بإدارته كل من وزارة #الداخلية_السعودية ووزارة #المالية_السعودية، وتقدم الخدمات للمسافرين فيه من خلال الجوازات والجمارك والشرطة والمرور والهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود والدفاع المدني.