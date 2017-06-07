البحرين: السعودية تدعم أمننا أمام تدخلات قطر وإيران

أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الأربعاء، أن زيارته للسعودية كانت لتقديم الشكر على الدعم الذي تتلقاه البحرين من الرياض.

وأكد في بيان، أن "السعودية تدعم أمننا واستقرارنا أمام التدخلات القطرية والإيرانية".

ودعا ملك البحرين القيادة القطرية إلى تصحيح مسار سياستها، وأن تفي بتعهداتها.

وأكد ملك البحرين اختيارهم للسعودية للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش.

وجاء نص البيان كالتالي "يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية #السعودية الشقيقة، حفظه الله، لبحث تطورات وأحداث المنطقة، ولتجديد شكرنا وتقديرنا على الدعم الذي نحظى به في مملكة البحرين، لحفظ أمنها واستقرارها على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية، التي امتددت إلى فترة قد جاوزت عدة قرون من الزمان، كما مست تلك التدخلات أشقاءنا من الدول العربية والإسلامية، والتي لم تترك لنا خياراً لحفظ أمن واستقرار دولنا إلا باتخاذ ما اتخذناه من إجراءات".

وشدد البيان على "ضرورة أن تقوم القيادة #القطرية بتصحيح مسار سياستها، وأن تفي بالتعهدات التي سبق أن التزمت بها لسد مداخل الفوضى والقضاء على كل الممارسات، التي تهدف إلى زعزعة أمن دولنا وتهدد وحدة مجتمعاتنا وسلامة أوطاننا لتعود العلاقة كما كانت لخير أهلنا الأعزاء في قطر وللجميع".

وتابع "لقد اختارت البحرين على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار".

يذكر أن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، قام بزيارة إلى مدينة #جدة الأربعاء للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيغادر غدا الخميس متوجها إلى القاهرة.

يذكر أن الاثنين أعلنت 7 دول، على رأسها السعودية و #الإمارات و #البحرين و ‎#مصر قطع العلاقات مع قطر، جراء دعمها لمجموعات متطرفة وسعيها إلى شق الصفوف في عدد من الدول.