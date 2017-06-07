ترمب: أشكر الملك سلمان لمكافحته الإرهاب ومحاربة تمويله

شكر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبد العزيز، لقيامه بعمل عظيم ومميز في #مكافحة_الإرهاب ومحاربة تمويله.

كما أشاد ترمب بموقف الملك سلمان في محاربة الإرهاب قائلاً إن "ما سيقوم به #الملك_سلمان سيؤدي إلى #وقف_تمويل_الجماعات_المتطرفة ونهايتها"، لافتاً إلى أن " #قمة_الرياض أتاحت فرصة لعمل تاريخي مع #السعودية و50 دولة لمحاربة الإرهاب وهزيمته".

وعرج ترمب في سياق كلمته خلال خطاب ألقاه في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو حول البنية التحتية للحديث عن الاستثمار في السعودية وعن رحلته الأخيرة للرياض.

وبشأن هجمات #طهران علق ترمب قائلاً إن الداعمين للإرهاب يقعون في شر أعمالهم.

وكان الرئيس الأميركي قد تحدث هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، وشدد على ضرورة وحدة #الخليج العربي، معرباً عن الحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وعن أهمية أن يكون الخليج متحداً من أجل #السلام والأمن في المنطقة.

وكان ترمب قد دخل على خط الأزمة الناشبة بين دول عربية وإسلامية اتهمت قطر بدعم الإرهاب وأعلنت مقاطعتها الاثنين. وغرد لأول مرة، الثلاثاء، مؤكداً أن قادة دول منطقة الشرق الأوسط أشاروا إلى #قطر فيما يتصل بتمويل الفكر المتطرف. واعتبر أن في قيام دول بقطع العلاقات مع قطر ‏بداية نهاية فظائع الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأميركي زار المملكة العربية #السعودية الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه رسمياً في 20 كانون الثاني/يناير.