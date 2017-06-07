ماجد عبدالله: دعم قطر للإرهاب طعنة في الظهر

علق #اللاعب_السعودي الدولي السابق #ماجد_عبدالله على #قطع_العلاقات_مع_قطر قائلا في تغريدة على حسابه بتوتير: "إن المواطن الحق لا يمكن أن يقف موقف المتفرج على ما تقوم به حكومة قطر تجاه وطني، ولن نقبل تصرفاتها التي تهدف لزعزعة واستقرار وطني".

وأضاف ماجد عبد الله: دعم حكومة قطر للإرهاب ووقوفها مع جميع الجهات التي تعادي وطني هو طعنة في الظهر".

مبينا أن شعب قطر الغالي هو جزء منا نكن له كل الحب والتقدير.

وختم الكابتن ماجد عبدالله تغريدته قائلا "حفظ الله حكومتنا ووطنا من كل مكروه".

كما أعلن الدولي السعودي ولاعب الهلال السابق والمحلل الفني، نواف التمياط، رحيله عن قنوات "بي إن سبورت" القطرية، التي يعمل محللاً فيها على مباريات كرة القدم.

وودَّع التمياط زملاءه وأصدقاءه في القنوات عبر تغريدة له، الثلاثاء، على تويتر قائلا: "بكل الود أودِّع زملائي وأصدقائي في (بي إن سبورت)، وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق".

وأوضح التمياط أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار أنه لا مجال للاختيار عندما يتعلق الأمر بالأوطان، حيث قال في تغريدة أخرى: "ليس دون الوطن اختيار أو قرار. الوطن مصير. حفظ الله وطننا وأهله وأمنه واستقراره".

يذكر أن عددًا من العاملين بالقنوات القطرية أعلنوا رحيلهم على خلفية قطع عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.