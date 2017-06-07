هذه وظيفة حارس الحجر الأسود ووقت استبداله يومياً

كشف المتحدث الإعلامي لقوات أمن #المسجد_الحرام، سامح السلمي، عن أن الحارس الذي يتولى حراسة #الحجر_الأسود في #الكعبة يؤدي عدة وظائف، منها إرشاد ضيوف الرحمن لكيفية تقبيل الحجر الأسود وتنظيم الازدحام حول الحجر.

وأوضح السلمي أن استبدال حارس الحجر يتم كل ساعة، وذلك حفاظاً على قوة التركيز والأداء في هذا الموقع المهم، مشيراً إلى أن الحارس يبلغ عن أي حالة طارئة كالإغماءات والسقوط وسط المعتمرين أو الحجاج.

يذكر أن أهمية الحجر الأسود تأتي من كونه الموقع الذي يبدأ به الطواف وينتهي منه، ويتزاحم المعتمرون والحجاج والزوار عليه بغرض تقبيله والمسح عليه.