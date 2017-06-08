صور.. إحباط تهريب 85 ألف حبة كبتاغون مخبأة في "بسكويت"

أحبطت #الجمارك_السعودية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمنطقة القصيم محاولة أحد القادمين إلى السعودية تهريب 85 ألف حبة #كبتاغون، وذلك بإخفائها في علب "بسكويت" وضعها في حقيبة أمتعته الشخصية.

وأوضح حامد العنزي، مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للسعودية عبر المطار، عثر مع أحد الركاب على تلك الكمية من الحبوب، مخبأة في علب بسكويت كانت موجودة في حقيبته.

وأشار العنزي إلى أن كمية الحبوب المهربة تم وضعها تحت طبقة البسكويت، ومن ثم جرى تغطيتها بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل.