إنهاء إجراءات أكثر من 200 معتمر قطري للدخول إلى مكة

أنهى #منفذ_سلوى_السعودي إجراءات 206 معتمرين قدموا من #قطر باتجاه #مكة_المكرمة، وفق مراسل "العربية".

وقال مدير عام الجمارك في منفذ سلوى الحدودي، عثمان الغامدي، إن نحو 800 شاحنة كانت تعبر المنفذ يومياً إلى #السعودية.

وأوضح الغامدي لـ"العربية" أن إجراءات الدخول والخروج تتم وفق قرار قطع العلاقات من قبل السعودية، مشيراً إلى أن قطر كانت تستورد أكثر من 50% من الإسمنت من السعودية، وأكثر من 40% من المواد الغذائية، بقيمة 310 ملايين دولار سنوياً. كما يصل قطر عبر السعودية سلال خضار بقيمة 178 مليون دولار، ورؤوس مواشٍ بقيمة 416 مليون دولار، الأمر الذي سيكون عليها تأثير كبير على اقتصادها، في حين أن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بإغلاق المنفذ لاعتماده على تصدير الفائض من حاجته في الأسواق السعودية.

وكانت السعودية قد استثنت في قرار المقاطعة مع قطر، المعتمرين القادمين من الدوحة إلى المملكة لأداء العمرة، وكذلك الشاحنات القادمة من قطر للعودة إلى السعودية أو دول أخرى.