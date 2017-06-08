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يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن

المصدر: الرياض – العربية.نت
لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً يوسف الثنيان
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أكد #لاعب_المنتخب_السعودي و #نادي_الهلال سابقا #يوسف_الثنيان أن على قادة #قطر إعادة النظر في سياستهم للحفاظ على التلاحم والأخوة في #الخليج، مشددا على أن #السعودية ستقف ضد من يمس الوطن وأمنه واستقراره، سواء كان ذلك حكومة قطر أو غيرها، مبينا أن الوطن دائما هو الاختيار الأول.

وغرد قائلا في تويتر: "على قادة قطر إعادة النظر في سياستهم لنحافظ معا على تلاحمنا وأخوتنا في الخليج، حفظ الله أوطاننا من كل شر".

وأضاف: "مع كامل الحب والاعتزاز بالشعب القطري الحبيب إلا أنه لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن".

تغريدة لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقا يوسف الثنيان تغريدة لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقا يوسف الثنيان

كلمات دالّة

#لاعب المنتخب السعودي, #نادي الهلال, #يوسف الثنيان, #قطر, #الخليج, #السعودية

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