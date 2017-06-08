يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن

أكد #لاعب_المنتخب_السعودي و #نادي_الهلال سابقا #يوسف_الثنيان أن على قادة #قطر إعادة النظر في سياستهم للحفاظ على التلاحم والأخوة في #الخليج، مشددا على أن #السعودية ستقف ضد من يمس الوطن وأمنه واستقراره، سواء كان ذلك حكومة قطر أو غيرها، مبينا أن الوطن دائما هو الاختيار الأول.

وغرد قائلا في تويتر: "على قادة قطر إعادة النظر في سياستهم لنحافظ معا على تلاحمنا وأخوتنا في الخليج، حفظ الله أوطاننا من كل شر".

وأضاف: "مع كامل الحب والاعتزاز بالشعب القطري الحبيب إلا أنه لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن".