"اعتدال": البيان المشترك خطوة لمعالجة مشروع التطرف

ذكر المركز العالمي لمكافحة الإرهاب #اعتدال في تغريدة بحسابه في "تويتر" أن "البيان المشترك" خطوة تجاه معالجة مشروع التطرف الذي تدعمه دول وتنظيمات وجماعات، مشدداً على أن قرار المحاسبة ضرورة في ظل ما يشهده العالم من أعمال عنف.

إلى ذلك، غرد ناصر البقمي، أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، قائلاً إن "البيان المشترك بالأدلة كيانات وأسماء تدعم #الإرهاب بشكل منظم، ومحاسبة لتجاوزات الدول المهددة لأمن العالم وقطعاً لكل الادعاءات المساندة للتطرف".

وأعلنت #السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة للإرهاب ضمت 59 شخصاً، و12 كياناً